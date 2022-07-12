Bayraktar SİHA’ları İngilizlerin manşetinde: ‘Amacımız ulusu bağımsız kılmak’

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta kuralları baştan yazan Türkiye yapımı dronelar İngiliz basınında bir kez daha manşet oldu. Kiev'e Rus ordusuna karşı en belirleyici zaferlerinden bazılarını kazandıran Bayraktar TB2 insansız hava aracı, The Telegraph tarafından üretildiği yerde incelendi ve bir makaleye konu oldu.



Gazetenin Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva'nın "İstanbul'un bir banliyösünde sıkı korunan bir fabrikada işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyorlar" diyerek başladığı yazısında, Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusuna yaptığı katkılar anlatılıyor.



'KİMSE DÜŞÜNMEMİŞTİ'

Selçuk Bayraktar, gazete için yaptığı söyleşide 2007 yılında Baykar şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı olduğunu belirterek, "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti" diye konuştu. Drone yapmanın kar olmadığını söyleyen Bayraktar, "Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek amacıyla üretim yapıyoruz" dedi.