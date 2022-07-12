  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bill Gates’in yapay et tesisi yangında kül oldu

Bill Gates’in yapay et tesisi yangında kül oldu

12.7.2022

Bill Gates’in yapay et tesisi yangında kül oldu
Hollanda'da Bill Gates tarafından finanse edilen yapay et satan süpermarket ve yapay et dağıtım tesisi, pazar gecesi çıkan yangınla küle döndü. Yapay et gibi yeni dünya düzeni gıdalarına odaklanan Bill Gates Vakfı'na ait süpermarket, iddialara göre gece vakti kundaklandı. Yaşanan olayla ilgili yerel polisin soruşturması devam ediyor. Almelo kentindeki Picnic şirketi, online satış konusunda uzmanlaşmış bir süpermarketler zincirine sahip. Gates, bu şirketin genişlemesi için 600 milyon euro değerinde yatırım yapmıştı.

Son haftalarda Hollanda, çiftçilerin protestolarıyla sarsılıyor. Hollandalı çiftçiler, hükümetin nitrojen oksit ve amonyak emisyonlarını azaltmaya yönelik tekliflerine şiddetle karşı çıkıyorlar ve bu tür hareketlerin yaşam biçimlerini tehdit edeceğinden ve onları çiftçilikten uzaklaştıracağından endişe ediyorlar. Çiftçi protestolarının yangınla bir ilgisi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA