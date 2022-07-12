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Son dakika: İran'da üçlü zirve!

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Putin de bu önemli toplantıya katılacak.