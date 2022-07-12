Son dakika: İran’da üçlü zirve!

Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Putin de bu önemli toplantıya katılacak.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Putin de bu önemli toplantıya katılacak.
Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Putin de bu önemli toplantıya katılacak.
Ayrıntılar geliyor...