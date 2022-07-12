Terörist başı Gülen’in hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

15 Temmuz hain darbe girişiminin terörist ele başı Fetullah Gülen'in sağlık durumu hakkında son dönemde birçok iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta uyutulduğu ve durumunun kritik olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti. Son olarak terörist başı Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bu iddia FETÖ'nün yayın organlarında da teyit edildi.

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