20 milyon ton tahıl için İstanbul’da kritik zirve

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında baş gösteren tahıl krizi Avrupa'yı ve diğer ülkeleri etkiledi. Dünyanın önemli tahıl ambarlarından biri olan Ukrayna'daki yaklaşık 20 milyon ton tahıl ve bunun yanı sıra diğer gıda maddelerinin devam eden savaş nedeniyle sevkiyatının yapılamaması krizi gün geçtikçe büyüttü. Bu sıkıntının giderilebilmesi için Türkiye bir kez daha önemli bir ara bulucu ülke rolü üstlendi.

YAKLAŞIK 1,5 SAAT SÜRDÜ

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, İstanbul'da bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında Kalender Kasrı'nda gerçekleşen dörtlü toplantı sona erdi" ifadeleri kullanıldı. Basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, tahıl, yemeklik yağ, benzin ve gübre fiyatlarını vurmuş durumda. Ukrayna ve Rusya'nın dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında olması, dünyanın bir gıda krizinin eşiğine gelmesine yol açtı. Ukrayna'nın en önemli limanı olan Odessa'da yaklaşık 20 milyon ton tahılın rehin kaldığı tahmin ediliyor. İhracatın kesintiye uğraması yüzünden dolan depolar, Ukrayna'daki yapılacak hasatların da saklanması konusunda endişe yaratıyor. İstanbul'daki ilk toplantıda çözüm önerileri sunuldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba toplantı öncesi yaptığı açıklamada Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesi gerektiğini belirtti. Kuleba, "Rusya tahıl koridoruna saygı duymalı, limanlara gizlice girip buralara saldırıda bulunmamalı" dedi. İlk toplantıda öncelikli konunun bu olduğu ifade ediliyor. Tarafların toplantıdaki gelişmeleri devlet başkanlarına iletmesi sonrası tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.