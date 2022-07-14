Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz’da yoğun program

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde "Türkiye Aşkına" temasıyla ülke genelinde ve yurt dışında geniş çerçeveli anma etkinlikleri düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak.

Millet Camii'nde kılınacak Cuma Namazı ve Hatm-i Şerif programının ardından Başkan Erdoğan, TBMM Anıtına da çelenk bırakacak. Ankara programının ardından Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek. Etkinlikler çerçevesinde FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek.

İSTANBUL'DAN NEW YORK'A

İSTANBUL'DA Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir'de ise Konak Meydanı'nda led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. New York'ta da 15 Temmuz'a dikkat çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek. Ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum'da 3 gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da tüm camilerde de selalar okunacak.