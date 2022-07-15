15 Temmuz derin ABD (NATO) darbesidir

Bugün Derin ABD'nin (Nato gladyosu) aparatı FETÖ aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminin 6'ncı yıldönümü.

Derin ABD'nin kiralık katilleri FETÖ ve Nato'ya aşık ihanet şebekelerinin darbesini önlemek için canlarını veren 251 şehidi rahmetle anıyorum. Aziz Milletimizi harekete geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve vatan kahramanlarının önünde minnetle, saygıyla eğiliyorum.

MÜTTEFİKLERİMİZ YER ALDI

Aziz Türk Milleti, 5 bin yıldır Asya ve Avrasya'da devletler kurmuş, adaletle insanların geleceğe yürümesini sağlamıştır. Türk Miileti'nin çok özel bir hasleti vardır. KEDiYE KEDİ DER. Aziz Türk Milleti, 15 Temmuz'un hedefinin ne olduğu hükmünü KEDİYE KEDİ diyerek şöyle vermiştir:

"Derin ABD'nin aparatı FETÖ'yü kullanarak gerçekleştirmeye çalıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin amacı, 100 yıl sonra kafasını kaldıran, yakın coğrafyasına bakan, BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL OYUNCU olmaya karar vermiş, BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA YÜRÜYEN Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Aziz Türk Milleti'ni tekrar içine kapatmaktı." Evet. 15 Temmuz darbesini Derin ABD planlamış, Türkiye'yi işgal planının içerisinde gırtlağına kadar istiklal marşı yazarımız milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da ifade ettiği gibi TEK DİŞİ KALMIŞ BATI denilen müttefikimiz olan devletler de yer almıştır.

BİR VİRÜS GİBİ YAYDILAR

15 Temmuz darbesi, BİR GÜRUHUN BAŞINDA OLANIN PLANLAYACAĞI BİR DERİN HUSUS DEĞİLDİ.

Aparat FETÖ'yü bir virüs gibi, Avrasya'nın kalpgahındaki Türkiye'nin içine yerleştiren Derin ABD'dir. Tek dişi kalmış BATI, geçmişteki darbelerin arkasında her zaman oldu. Türkiye'yi yeniden KUKLA DEVLET YÖNETİMİ haline getirmek üzere en üst düzeyde bir kurmay planlaması Washingon'da, Londra'da, Berlin'de, Paris'te yapıldı.

FETÖ öncülüğünde yaşanan darbe girişiminin birkaç günde hazırlanmış olamayacağı açık bir husustur. Bu nedenle yaşadığımız DARBE teşebbüsünün tarihsel arka planı büyük önem ifade etmektedir.

TÜM AMAÇLARI AYDINLANDI

6 yıllık gelişmeler ışığında, 15 Temmuz gecesi girişilen darbe harekatının amaçları büyük oranda aydınlandı. 1) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk Devlet Aklı, kendisini millet ve devlet olarak yeniden inşa ediyordu. 2) 15 Temmuz darbe girişimi, son tahlilde bütün İslam dünyasının istikbalini ve istiklalini hedef almıştı. Bu hususta Başkan Erdoğan, yaptığı küresel konuşmalarla İslam dünyasını harekete geçirmeye çalışıyordu. Darbe girişimi de gün geçtikçe belirginleşen bağımsızlık iradesini sekteye uğratmayı amaç edinmiştir. 3) Derin ABD ve Avrupa, İslam dünyasında önemli bir güç olarak gördüğü Yeni Türkiye'nin bağımsızlaşmasından çok rahatsızdı. 4) Türkiye TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA

YÜRÜYORDU. Aktif dış politika, milli ekonomi, teknolojide, ağır sanayi ve özellikle de SAVUNMA SANAYİİNDE MÜTHİŞ HAMLELER YAPIYORDU.

Derin ABD-Avrupa, ise, eskisi gibi pasif ve bağımlı bir Türkiye hayal ediyordu. 5) Doğrudan Türkiye Başkanı Erdoğan'ın canını hedef almışlardı. Çünkü Erdoğan'ın varlığı, kendileri açısından Batı'nın uzun vadeli projelerinin sekteye uğramasına neden olmaktaydı. 6) Darbe sonrası etnik ve mezhep temelli ayrışmalar körüklenerek Türkiye`nin Suriyeleştirilmesi hedeflenmişti. 7) ABD aparatı FETÖ ve NATO gladyosu "uyuyan hücreleri" de deşifre olmak üzereydi.

NE OLDU?

DEVLETİ ele geçirmeye yönelik yaklaşık 40 yıllık bir FETÖ VE NATO UŞAKLIĞI harekatının başarıya ulaşamamasında BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DİRAYETİ VE DEMOKRASİYE AŞIK AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN ERDOĞAN'IN ARKASINDA TOPYEKÜN YER ALMASI TARİHİ BİR

GERÇEKTİR. Nitekim darbe girişimine yönelik özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra milletin bütün unsurlarıyla sokaklara dökülmesi ve kendi iradesi dışında gerçekleşecek dizayn girişimlerine boyun eğmemesi en belirleyici öğelerin başında geliyor.

SONUÇ

DERİN ABD-AVRUPA, 15 TEMMUZ DARBESİNDE başarılı olsaydı Başkan Erdoğan sonrası ABD-AVRUPA'YA BAKAN, ONLARIN VERECEĞİ DİREKTİFLERİ YERİNE GETİREN, NATO'ya göbeğinden bağlı, pasif birini iktidara getirecekti.

15 Temmuz'da başarılı olamayan Derin ABD-Avrupa, şimdi ne yapıyor?

Darbeyle deviremedikleri Başkan Erdoğan'ın yerine ABD Başkanı Biden'ın da ifade ettiği gibi, DOSTLARI OLAN MUHALEFETİ seçimle getirmeye yöneldiler.

Bu gerçek ışığında bakarsak CHPKEMAL KILIÇDAROĞLU omurgasıyla kurguladıkları "ALTI+HDP/PKK MASASI" ile derin planlarını icra etmeye çalışıyorlar.

2023 seçimleri sadece bir CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ değildir. Büyük Türkiye isteyen Erdoğan ile ABD'YE BAKAN BİR TÜRKİYE isteyenlerin seçimi olacaktır. Aziz Türk Milleti'nin BÜYÜK TÜRKİYE yolunda koşanları tekrar seçeceğinden ve 15 Temmuz'da başarılı olamayan ABD-Avrupa aparatlarına bir kez daha tarihi bir tokat atacağından asla şüphemiz yoktur. NOKTA!