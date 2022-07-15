Erdoğan’dan vatandaşlara Saraçhane daveti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, hain darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu anlamlı günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ankara ve İstanbul'u kapsayan iki ayaklı dopdolu bir programı var. Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakacak. Millet Camii'nde kılınacak cuma namazı ve Hatm-i Şerif programından sonra Erdoğan, TBMM Anıtı'na çelenk bırakacak. Ankara programının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü programına katılarak millete seslenecek. Başkan Erdoğan da bu özel günün yıldönümü öncesi sosyal medyadan vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Erdoğan mesajında, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da "Türkiye Aşkına" temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklerde 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak. Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve hain FETÖ'nün dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek.

TÜRKİYE GENELİNDE ÖZEL GÖSTERİMLER

İSTANBUL'DA Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı, İzmir'de ise Konak Meydanı'ndaki led ekranlarda 15 Temmuz özel gösterimleri yapılacak. New York'ta da 15 Temmuz'a dikkat çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek. İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum'da 3 gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek.

ISTANBUL'DAKİ TÖRENLERE DEVLET BAHÇELİ DE KATILACAK

KUTLU zaferin 6. yılı dolayısıyla yurdun dört bir yanında 'Türkiye aşkına' temasıyla etkinlikler düzenlenecek. İstanbul'da Başkan Erdoğan'ın millete hitap edeceği Saraçhane meydanındaki törene MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak. Cumhurbaşkanlığı, tüm vatandaşları 15 Temmuz anma etkinliklerine davet etti.