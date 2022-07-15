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FETÖ/PDY mali yapılanması MASAK kıskacında

15.7.2022

FETÖ/PDY mali yapılanması MASAK kıskacında
HAİN terör örgütü FETÖ/PDY ile mücadele her alanda büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Örgütün çok geniş bir alana yayılan mali yapılanması da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından çökertiliyor. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında geçen yıl yurt içinde 659 kişinin mal varlığı dondurulurken, 203 kişi için de yabancı ülkelere mal varlıklarının dondurulması talebi iletildi. MASAK, 2021 sonuna kadar FETÖ/ PDY hakkında 72 bin 173 analiz dosyasını tamamlarken toplam 293 bin 848 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen raporları adli makamlara sundu.
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