Nekahetten göreve gelip destan yazdılar

Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en önemli ayağını oluşturan İzmir, kahramanca mücadelesi ve kararlı duruşu ile hainlere gereken cevabı verdi. İzmir Emniyeti, ilk dakikalardan itibaren harekete geçerek başta o sırada Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün kritik noktaları korumak için canı pahasına mücadele etti.

O gece yaşananları Yeni Asır'a anlatan dönemin İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Doğu Ateş, tüyleri diken diken eden detaylar verdi.

İLK ÇATIŞMAYA GİRENLER

O gece Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendisiyle konuştuğunu anlatan Ateş, "Bana acil olarak özel harekat ekiplerini Marmaris'teki otele gönderilmesi talimatını verdi. Ben de hemen 4 kişilik bir ekibe helikopterle, 6 kişilik bir ekibe de zırhlı araçla Marmaris'e yola çıkılması talimatını verdim' dedi.

Marmaris'teki suikast timiyle ilk çatışmaya Muğla ile birlikte İzmir'den gönderdikleri özel harekat timinin girdiğini ve kahramanca mücadele ettiklerini dile getiren Doğu Ateş, "Helikopterle ve karayoluyla gönderdiğimiz özel harekatçılardan oluşan ekip içindeki arkadaşlarımızın çoğunluğunu Diyarbakır'daki hendek olaylarında yaralanan ve tedavilerinin ardından tekrar nekahet dönemi için ailelerin yanına İzmir'e gelen kahraman polislerimiz oluşturuyordu.

Canla başla vatanı için mücadele eden, yaralanan ve tadavi süresince ailelerinin yanına gelen 10 kişilik özel harekat timimiz, bu kez talimat gelir gelmez Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için bir saniye bile düşünmeden tam donanımlı şekilde Marmaris'e gitmek için harekete geçtiler. Tek hedefleri canları pahasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumaktı" diye konuştu.

POLİS TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR

Özel ekiplerinde herhangi bir yaralanma bile olmadan her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Ateş, "O gece başta Emniyet Müdürümüz Celal Uzunkaya ve Valimiz Erol Ayyıldız koordinesinde hayatlarını hiçe sayarak bir saniye bile düşünmeden göreve gelen bekçisinden polis memuruna, trafik polisinden, sivil polislerimize kadar tüm İzmir Polis teşkilatına sonsuz teşekkür ederim" dedi.

O HAİNİ DE VURDULAR

FETÖ üyesi askerlerin darbe girişiminin en önemli merkezlerinden olan Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yaşananlar, darbenin seyrini değiştirecek kadar önemli detaylardı. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırıda yaralanan ve üzerinden Fethullah Gülen duası çıkan SAT komandosu Yüzbaşı Haldun Gülmez'i de, İzmir'den gönderilen özel hareket polisleri vurarak önemli bir kırılma noktası yaşanmasını sağladı

FATİH ŞENDİL