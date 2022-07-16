Rusya’dan sivillere bir saldırı daha

Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 3'ü çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırı sonucu kent merkezinde 55 binanın hasar gördüğü bildirildi. Yaralılardan 34'ünün durumunun ağır olduğu ifade edilirken, 42 kişinin ise kayıp olduğu duyuruldu. Saldırılara tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke" diye konuştu.

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