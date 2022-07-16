Şehitlikler doldu taştı

15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında şehitler anıtı ve şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler dualarla anıldı. İstanbul'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan anıtın içinde yer alan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne de şehit yakınları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri de ziyaretçilerle doldu taştı.

DİYANET DE ŞEHİT VE GAZİLERİNİ UNUTMADI

5 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olan Diyanet personelinin anısı, Diyanet İşleri Başkanlığı binasında oluşturulan köşede yaşatılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehitlerden 3'ünün, gazilerden de 94'ünün Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olduğunu kaydetti. Erbaş, "Bir millet şehitlik ve gaziliği hayatının bir parçası olarak görür, hazmeder, bununla yaşarsa o millet Allah'ın izniyle düşmez. İşte düşmedi sizlerin sayesinde. O gece saat 00.13'te ülkemizin 90 bin camisinden yükselen selalar, vatan hainlerini, işgal güçlerini püskürtme noktasında en büyük vasıta oldu" diye konuştu.