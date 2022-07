Afetlere karşı yüzyılın planı imzalandı

Türkiye'nin afet riskini azaltmak amacıyla 2030 yılına kadar geçerli olacak Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararı değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir, geniş kapsamlı planda yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi halinde artık Türkiye'deki depremlerde can ve mal kaybının çok az olacağını ifade etti.

8 YILLIK BİR PLAN VAR

"Türkiye gelecekte meydana gelebilecek afetlerden en az zararla çıkabilmek için yüzyılın planını hazırladı" diyen Prof. Dr. Sözbilir, "AFAD başkanlığı tarafından Türkiye'deki ilgili tüm kurum ve kuruluş, üniversiteler, STKlar ve halkın katılımıyla hazırlanan Türkiye Afet Risk Azaltma planı (TARAP) 8 yıl içinde tamamlanması gerekiyor. Plan kapsamında başta yerel yönetimler olmak üzere, afetlerle ilgili kurum ve kuruluşların sorumlu olduğu çok sayıda eylem yer alıyor.

Türkiye ölçeğinde deprem, sel/taşkın, heyelan gibi doğal afetlere neden olan tehlikeler yerinde tanımlanıp haritalanacak, bu tehlikelerin yaratacağı riskler doğru bir şekilde ortaya konacak ve bu riskleri azaltacak veya ortadan kaldıracak eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından tamamlamaları sağlanacak. Böylece Türkiye'nin herhangi bir ilindeki bir diri fayın kırılmasıyla meydana gelecek depremlerden önce gerekli önlemler alınmış olacak. Aşırı yağışlar veya depremlerden sonra tetiklenebilecek heyelanlar önceden belirlenerek, gerekli iyileştirilmeler yapılacak. Tüm eylemler yerine getirilirse 2030 yılından sonra, Türkiye ölçeğinde meydana gelebilecek büyük depremlerde can ve mal kaybı çok az olacak, Japonya da olduğu gibi binalarımız sallanacak, hafif hasar görecek ve fakat yıkılmayacak şekilde dizayn edilebilmiş veya güçlendirilmiş olacak" dedi.

'KALİFİYE ELEMAN LAZIM'

Planda, meteorolojik ve iklim değişikline bağlı afetler açısından çok kapsamlı eylemler olduğunu ifade eden Sözbilir, "Benzer şekilde insan kaynaklı afetler ve endüstriyel afetlere karşı da çok önemli gelişmeler elde etmiş olacağız. Tabii bunun için afetlerle ilgili çalışmalar yapan başta yerel yönetimler olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda kalifiye elemanların yerleştirilmesi, yetkin mühendislerin sisteme entegre edilmesi ve liyakat temelli bir mekanizmanın 81 il ölçeğinde kurulması gerekmektedir. Kısacası, TARAP'ın başarıya ulaşabilmesi için, sorumlu kuruluşların başını çeken yerel yönetimlerin siyaset üstü bir yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

İZMİR İÇİN UYGULANACAK TEDBİRLER

81 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planları'ndan bahseden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu İl Afet Risk Azaltma Planları, TARAP belgesinin amaç, hedef ve eylemlerine de altlık oluşturmuştur. 81 ili kapsayan projede İzmir için örnek vermek gerekirse, Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar, Güzelhisar, Yenifoça, Bergama gibi fayların bilgisayar ortamında kırılmış senaryosu sonrası çevresinde oluşabilecek tüm etkileri hesaplanarak nerede kentsel acil dönüşüm yapılması gerekiyorsa tespit edilerek anında harekete geçilecek" dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN BÜYÜK PLANLARINDAN BİRİ

PROF. Dr. Hasan Sözbilir, TARAP'ın afetler olmadan önce yapılması gereken eylemleri sürdürülebilir bir anlayışla yaptırmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük planlarından biri olduğunu söyledi. Sözbilir, "Resmi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve halkın katkılarıyla şekillenen TARAP, SENDAİ çerçevesiyle uyumlu stratejileri önceleyecek şekilde biçimlenmiş hedef ve eylemleri içermekte" ifadelerini kullandı.

TOPLAMDA 69 HEDEF 227 EYLEM YER ALIYOR

AFETLERE karşı direnç geliştirmek için risk azaltma faaliyetlerine yatırım yapmak gerektiğini dile getiren Prof. Sözbilir, "Etkili müdahale için afete hazırlığı geliştirme ile iyileştirme, rehabilitasyon ve yeniden inşada öncekinden daha iyisini kurmak şeklinde özetlenebilecek stratejik önceliklere sahiptir. Söz konusu stratejik öncelikler 69 hedef ve bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan 227 eylemden yapılıdır. TARAP'ın önceki eylem planlarından en önemli farklarından birisi de, her eylemin izleme ve değerlendirme sürecinden geçecek olmasıdır. Bu kapsamda Türkiye ölçeğinde İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kurulmuş ve hazırlanan yeni bir yazılıma sorumlu kuruluşların sisteme giriş yaparak her eylemin ne kadar yapıldığını gösteren rapor vermeleri istenmiştir. Böylece her eylemin ne kadar zamanda ve ne oranda tamamlandığı 6 aylık raporlardan anlaşılacak" dedi.

FATİH ŞENDİL