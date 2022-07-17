Kabine yarın toplanıyor! KYK borç faizleri silinecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü toplanacak Kabine Toplantısı sonrası yapacağı KYK kredileri ile ilgili müjde için geri sayım sürüyor.

Bu hususta gençlerin gözü kulağa yeni haftayla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildi.

Öğrencilere ve gençlere verilen birçok desteğin yanı sıra kredilerle ilgili duruma çözüm arayan AK Parti hükümetinin kredi faizleriyle ilgili önemli bir adım atması bekleniyor.

"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.

"KABİNE SONRASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da pazartesi gününü işaret etti.

Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.

2 FORMÜL MASADA

Öte yandan yeni dönemde öğrenim kredisi alacak öğrenciler içinde çalışmalar masada. Bu noktada 2 formül dikkat çekiyor.

Benzer faiz yüklerinin oluşmaması ve öğrencilerin eğitimine olan desteğin net bir şekilde sürmesi için kredilere yansıyan ÜFE'nin makul bir seviyede tutulması gündemde.

Bir diğer formül ise ÜFE üzerinden bir yüzde alınarak hesaplama yapılması.

Son dakika: KYK kredi faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı