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Haberler Gündem İsveç’in iade etmediği FETÖ’cü yönetici çıktı

İsveç’in iade etmediği FETÖ’cü yönetici çıktı

18.7.2022

İsveç’in iade etmediği FETÖ’cü yönetici çıktı
İsveç'in Türkiye'ye iadesini durdurduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun örgütün üst düzey yöneticilerinden sözde Afganistan imamı Yılmaz Aytan olduğu ortaya çıktı. Finlandiya ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan İsveç, teröristlerin iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakmayı sürdürüyor. Aytan'ın örgüte yönelik operasyonlardan kaçmak için İsveç'e iltica talebinde bulunduğu, isteğinin kabul edilmesiyle Afganistan'dan bu ülkeye geçtiği öğrenildi.
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