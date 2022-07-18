KYK kredi faizi silinecek mi? Gözler kritik Kabine toplatısında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine toplantısını işaret etmişti. "Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz" diyen Başkan Erdoğan, "faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız" ifadelerini kullandı. Bugün yapılan kabine toplantısının gündeminde KYK borçlarının gündeme gelmesi bekleniyor.





BAKANLIK ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı, gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandı. KYK kredi borçları ile ilgili Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nden kaynaklı faiz artışları detaylı bir şekilde ele alındı. 2022-2023 akademik yılı Güz dönemine yetişecek şekilde çalışma tamamlandı.



GENÇLERİN GÖZÜ KABİNEDE

KYK kredi borcunda faiz silinmesi veya ödemeleri kolaylaştıracak yeni bir yapılandırma beklentisi için gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Başkan Erdoğan'ın bu toplantıda KYK kredi düzenlemesinin detaylarını açıklaması bekleniyor.



5 MİLYONU AŞKIN GENÇ BU HABERİ BEKLİYOR

5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.