Son dakika: KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama

ÖSYM tarafından 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.