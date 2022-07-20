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Haberler Gündem Son dakika: KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama

Son dakika: KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama

Son dakika haberi...ÖSYM tarafından 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

20.07.2022, 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022, 10:45

Son dakika: KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama

ÖSYM tarafından 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında tercihleri yapılan KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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