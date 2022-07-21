Ukrayna’ya Bayraktar SİHA alımı için bağış yapılıyor

UKRAYNA ordusuna ve halkına destek için Baykar tarafından üretilen "Bayraktar TB2" insansız hava araçlarının alımına yönelik başlatılan bağış kampanyalarının sayısı, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede artış gösteriyor. Ukrayna da dahil olmak üzere Litvanya, Norveç ve Polonya ile Kanada'da çeşitli bağış kampanyaları başlatıldı. Ukraynalıların "Halkın Bayraktar'ı" adıyla düzenlediği bağış kampanyası başarıyla tamamlandı.

BAYKAR'DAN 4 SİHA BAĞIŞI

Ukraynalıların bu dayanışma ruhundan etkilenen Baykar, toplanan bağışlarla alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2'yi hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti. Litvanya'da da 3 günde 6 milyon avro toplandı. Baykar, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak için 6 Temmuz'da Bayraktar TB2'yi ücretsiz olarak Litvanya'ya hibe etti. Bunların yanı sıra, Norveç ve Polonya'nın ardından benzer bir kampanya da Kanada'da başlatıldı. Bu kampanyada da 7,5 milyon dolar toplanması hedefleniyor.

TÜRKİYE'YE SİHA PARÇALARI SATIŞINI ASKIYA ALMIŞLARDI

Kanada'da böyle bir yardım kampanyası başlatılması, ilginç bir tezat doğurmuş oldu. Kanada Hükümeti, Ekim 2020'de Türk silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasını gerekçe göstererek, Türkiye'ye SİHA ekipmanı olarak satılan elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı. Nisan 2021'de ise Kanada yönetimi aynı gerekçe ile Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Norveç de 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye tüm yeni silah satışlarını askıya almıştı