Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Türkiye'deki tarihi imza sonrasında ABD ve Rusya'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları geldi.

LAVROV: BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDERİM

İstanbul'da imzalanan anlaşmalarla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesini paylaştı.

BEYAZ SARAY: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Bir başka açıklama ise ABD'den yapıldı. Beyaz Saray, imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, BM Genel Sekreteri Guterres ve Başkan Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.