Saldırıyı düzenleyen PKK suçu Türkiye’nin üzerine atmaya çalıştı

Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı. Irak'ta Duhok bölgesinde eylem gerçekleştiren teröristlerin saldırısı sonucunda 9 kişi hayatını kaybederken en az 23 kişi de yaralandı. Örgüt mensupları gerçekleştirdikleri saldırıyı provokasyona çevirerek Türkiye aleyhine bölgede tansiyonu yükseltti. Örgüt mensuplarının yayın organları saldırıları Türkiye'nin gerçekleştirdiğini söylerken bu yalanlar sonrasında toplanan provokatörler Türk bayrağını yaktı.

IRAK'A İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ankara'dan yaşanan olaylar sonrasında ilk başta Irak'a başsağlığı dilendi. Söz konusu saldırının Türkiye tarafından değil, terör örgütü PKK/KCK tarafından yapıldığı belirtilen açıklama Irak yönetimine olayın aydınlatılması hususunda çağrı ve iş birliğinde bulunuldu. Güvenlik kaynakları da söz konusu saldırılarının terör örgütü tarafından yapıldığını ifade edildi

'BİR SALDIRIMIZ OLMADI'

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da olayı kesin bir dille yalanladı. Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun bir şekilde terörle mücadeleyi sürdürdüğünü dile getiren Çavuşoğlu, "Sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır. Bizim hedefimiz Suriye'de terör örgütleri olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de açıkladık. Bu sis perdesi aralanmadan yapılan Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz. Sınır ve toprak bütünlüğünü herkesten daha güçlü şekilde destekledik. Irak ile ilişkilerimizin iyiye gittiği bir dönemde terörle mücadelemizin başarılı olduğu bir dönemde böyle bir olayın gerçekleşmesi de manidardır. Bu aslında Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek için yapılan bir girişimdir ya da saldırıdır. Irak makamlarının da bu tuzağa düşmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ACIMASIZ KATLİAMLAR VAR'

Bölgede YPG ve PYD gibi değişik isimler altında PKK uzantıları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Irak'ta da Türkiye'de de her zaman sivillere yönelik acımasızca katliamlarda yapmışlardır, hedef de almışlardır. Kalkan yapmaktan da hiç bir zaman çekinmemişlerdir. Sincar bölgesinde Yezidileri kalkan yapıyor. Yezidi çocukları zorla silahlandırılıyor. Bizim herhangi bir saldırı planladığımız zaman Sincar Dağı'nda özellikle Yezidi çocukları kalkan yapıyor. Bu açıkça zaten görülüyor. Yezidiler de bunu görüyor ve kabul ediyor. Sonuçta bu terör örgütünün oyunları bitmez. Ama bu terör örgütlerinin olduğu yerde problemler her zaman olur" diye konuştu.

'BÜYÜKELÇİLİĞİMİZE HERHANGİ BİR GİRME SÖZ KONUSU DEĞİL'

IRAK'TA terör örgütü DEAŞ'ın önemli ölçüde temizlendiğini fakat PKK terör örgütünün mevcudiyetinin son derece güçlü olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sonuçta bu terör örgütlerini nerede olursa olsun temizlemek lazım. Orada büyükelçiliğimize herhangi bir girme söz konusu değil. Irak makamları gerekli güvenlik tedbirlerini her yerde aldılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bazı vize ofislerimizin önünde olaylar oldu. Hatta bir grup, vize ofisimizde asılı bayrağımızı yaktılar hadsizce. Onun dışında eski büyükelçiliğimizin önünde bir gösteri oldu, daha sonra dağıldılar. Büyükelçiliğimize herhan

'PKK ÖLDÜRÜR, TÜRK ASKERİ YAŞATIR'

TERÖR örgütü PKK'nın kirli provokasyon girişiminin ardından sosyal medyada da Türk ordusuna destek mesajları yağdı. Yüzbinlerce vatandaş, PKK'nın gerçek yüzünü dünyaya anlatan mesajlar paylaşarak Mehmetçiğe sahip çıktı. 'PkkMassacreInZaho' (Zaho'da PKK katliamı) etiketiyle yapılan paylaşımlar, bu başlığı en çok konuşulan konular arasına soktu. Vatandaşlar paylaşımlarında "PKK öldürür, Türk askeri yaşatır", "Türk ordusu dünyadaki en merhametli ordudur", "Burada rahatsız olan ABD'dir", "Mehmetçik her zaman sivil hassasiyetini gözeterek operasyon yapmıştır" ifadelerine yer verdi.