Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Eyüpsultan ilçemize ne söz verdiysek, hepsini yaptık. İstanbul'un bu güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Açılışını yaptığımız eserler, onları ilçemize kazandıran ismini tarihe altın harflerle yazdıracak. Hayır dualarına vesile olacak. Bu şehire, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmete edene ne mutlu. Bay Kemal; Musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz, bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. İstanbul kendini ihmal edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir.
Dünyamız salgınla başlayıp, savaşla süren, enerji ve gıda krizi ile tırmanan iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye, sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu.
Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı eserler şöyle:
Bağımsızlık Köyü
Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular)
Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin)
Matematik Evi
Eyüpsultan Aile Akademisi ve Anaokulu
Çiftalan Plajı
Alibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme Çalışması
Kaykay Pisti
Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi
Eyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç Kütüphanesi
Kemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün Salonu
Yeşilpınar Muhtarlık Binası
Kurt Kemeri Piknik Alanı Düzenlemesi
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık Alanları
Yeşilpınar ve Esentepe Camileri
Karadolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleri
İslambey Kültür Evi
Sosyal Market
Rehberlik Araştırma Merkezi
Rami Sosyal Tesisi
Rami Kültür Evi, Eyüpsultan Merkez
Yeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları
46 Adet Park ve Peyzaj Düzenlemesi
Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği
Rami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi, Eyüpspor Akademisi Tesisi
Tarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi
Eyüpsultan Geleneksel Türk Sporları Merkezi
Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5. Levent ASM ve Muhtarlık Binası
İstiklal Kütüphanesi (Eski KarakolEyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi
Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Merkezi
Eyüpsultan AşeviŞule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi
Düğmeciler Kuran Kursu
Çiftalan Kamp Alanı