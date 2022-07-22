Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Eyüpsultan ilçemize ne söz verdiysek, hepsini yaptık. İstanbul'un bu güzide ilçesini her alanda daha ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Açılışını yaptığımız eserler, onları ilçemize kazandıran ismini tarihe altın harflerle yazdıracak. Hayır dualarına vesile olacak. Bu şehire, bu ülkeye, bu millete eser verene, hizmete edene ne mutlu. Bay Kemal; Musluk açma töreni yapıyor. Bizler de görüyorsunuz, bu tür eserlerle sizlerle beraber oluyoruz. İstanbul kendini ihmal edenleri tarihe gömmeyi de çok iyi bilir.

Dünyamız salgınla başlayıp, savaşla süren, enerji ve gıda krizi ile tırmanan iklim değişikliği gibi tehditlerle dallanıp budaklanan bir dönemden geçiyor. Türkiye, sıkıntılı bu dönemin her aşamasında kendi vatandaşlarını en iyi şekilde korudu.

Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı eserler şöyle:

Bağımsızlık Köyü

Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular)

Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin)

Matematik Evi

Eyüpsultan Aile Akademisi ve Anaokulu

Çiftalan Plajı

Alibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme Çalışması

Kaykay Pisti

Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi

Eyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç Kütüphanesi

Kemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün Salonu

Yeşilpınar Muhtarlık Binası

Kurt Kemeri Piknik Alanı Düzenlemesi

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık Alanları

Yeşilpınar ve Esentepe Camileri

Karadolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleri

İslambey Kültür Evi

Sosyal Market

Rehberlik Araştırma Merkezi

Rami Sosyal Tesisi

Rami Kültür Evi, Eyüpsultan Merkez

Yeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları

46 Adet Park ve Peyzaj Düzenlemesi

Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği

Rami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi, Eyüpspor Akademisi Tesisi

Tarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi

Eyüpsultan Geleneksel Türk Sporları Merkezi

Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5. Levent ASM ve Muhtarlık Binası

İstiklal Kütüphanesi (Eski KarakolEyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi

Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Merkezi

Eyüpsultan AşeviŞule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi

Düğmeciler Kuran Kursu

Çiftalan Kamp Alanı