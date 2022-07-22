Tahıl koridoru için imzalar atıldı: Denetim İstanbul’da kurulacak merkezde yapılacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ülkelerdeki tahılın dünyaya sevk edilememesi nedeniyle yaşanan tahıl krizi, Türkiye'nin aldığı inisiyatifle çözüm aşamasına geldi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninde konuştu. Erdoğan, ''Bu girişime vesile olmanın mutluluğu içindeyiz. Gıda enflasyonunun çözümüne yardımcı olacağız. Milyarlarca insanın açlık tehlikesinin önüne alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Gemi trafiği ile dünyaya nefes borusu açmış olacağız'' dedi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ''Küresel gıda krizinin çözümünün Ukrayna'nın ve Rusya'ın gıda ve gübre ürünlerine ulaşılmasından geçtiğini gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu. Bu anlaşma küresel gıda arzındaki açığı kapatacak. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çabaların için çok teşekkür ederiz. Bu anlaşma dünya için imzalanıyor'' açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın Genel Sekreter, saygıdeğer bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Medeniyetlerin ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'a hoşgeldiniz. 29 Mart'ta yaptığımız ve müzakere sürecinde önemli bir dönüm noktasını teşkil eden toplantının ardından tekrar bir aradayız.

Siz değerli dostlarımızı bir başka tarihi günde İstanbul'da yeniden misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm dünyayı uzun süredir meşkul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Ortadoğu'ya, Amerika'dan Asya'ya tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız.

Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Elbette bu noktaya bir anda gelmedik. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden ihracı için Ukrayna ve Rusya makamları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri ile yoğun ve meşakkatli bir süreç yürüttük. Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk.

Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlarım yoğun çaba sarfettiler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri sayın Gutteres'in ve ekibinin de ilk taslağını hazırladıkları plana verdikleri katkılar takdire şayandır. Bu vesileyle sayın Putin ve sayın Zelenskiy'e sergiledikleri liderlik dolasıyısla teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.



TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres törende, "Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımları sayesinde oldu. Çok teşekkür ederim. Tahıl sevkiyatı, küresel gıda arzındaki açığı kapatacak ve fiyatların düşmesini sağlayacak. BM taahhüdünün arkasındadır. Karadeniz'deki umut ışığı çok parlak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BAŞ ROL OYNADI

Savaşın başından bu yana hem Rusya hem Ukrayna'nın güvendiği tek ülke olarak öne çıkan Türkiye tahıl krizinin çözümünde de başat rol oynadı. Başkan Erdoğan'ın krizin başından bu yana üstlendiği kritik misyon tüm dünya tarafından övgüyle karşılanırken, Türkiye iki ülke arasındaki görüşmelerin merkezi haline geldi.

Tarafların İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde 'dünyayı doyuracak' koridorun açılması için imzalar atılma aşamasına geldi. Türkiye'nin görüşmelerin 'sonuç odaklı' olması yönündeki telkinleri de sürecin hızlanmasına vesile oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'da Başkan Erdoğan ile yüz yüze görüşmesinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında "İstanbul'da yapılan görüşmelerin neticeleri memnuniyetle karşılandığını" dile getirmişti.

Erdoğan ile Putin'in Tahran'daki görüşmesinden günler sonra imza aşamasına gelinmesi de Türkiye'nin süreçteki hızlandırıcı rolünü bir kez daha ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz ay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un çantasında da 'tahıl krizi' dosyası vardı. Çavuşoğlu, görüşme sonrası "Tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusunda Rusya'nın yaptırımları kaldırma talebini haklı görüyoruz" açıklamasında bulundu.Bugün gerçekleştirilecek imza törenine de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılım göstermesi krizin çözülmesinin dünya için önemine işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

Tahıl krizini çözmek için güvenli bölge kurulacak