ABD’li gazeteden büyük övgü: ‘Türkiye güç merkezi oluyor’

ABD basınından Wall Street Journal gazetesi, Türkiye ile ilgili bir haberinde silah sanayii alanında övgüler yağdırarak Türkiye'nin artık bir güç merkezi haline geldiğini yazdı. Türk şirketlerinin, Filipinler'e helikopter, Pakistan'a deniz korveti ve Kenya'ya zırhlı araç ihraç ettiği, Yunanistan ile rekabet edebilmek için ise donanmasını kuran Türkiye'nin 10 farklı ülkeye devriye botları sattığı kaydedildi. Haberde, "Erdoğan hükümeti, ABD ve diğer yabancı askeri tedarikçilere bağımlılığı azaltmak için yılda 60 milyar dolar harcıyor. Türkiye, silah sanayiinde güç merkezi oldu" ifadelerine yer verildi.

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