Başkan Erdoğan’dan Kayseri’de önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının inşa edilip harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Bugün açılışını yapacağımız eserler arasında Anaokulundan ilkokulununa, her seviyede derslik, spor salonu ve 100 yataklık pansiyon yer alıyor.

Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak, Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha yad ediyorum.

Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik.

Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, toplu konuttan yol ve bulvar yapımından alt üst geçitlere, spor tesislerinden sosyal hizmet birimlerine kadar tam 105 kalem eseri sizlere kazandırdı. Yatırımlarımızın Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum.

Belediyelerimizi her alanda destekliyor, yaptıkları eserlerden gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunları Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar. Kayseri-Ankara arası trenle 2 saatlik mesafeye düşecek.

Bizim hayallerimiz var. Unutmayınız. Hayalleri olmayanların hedfeleri de olmaz.

Açılışını yaptığımız yatırımlar arasındaki alışveriş merkezimizle Cam Elyaf fabrikamıza yeniden hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz. Bizim siyasetimizi eser ve hizmet siyasetidir. Bu konuda bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız.

Muhalefet daha Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de. (6'lı masa) Sağıra yatıyorlar.