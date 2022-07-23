Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kayseri’de önemli mesajlar

Başkan Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşıyor. Covid-19 ile başlayan kriz, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalarla daha da derinleşti. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon insanlığın öncelikli meselelerinden birisi haline geldi. Bugün ABD'den, Almanya'ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık-enerji-gıda-istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor.

Bu ülkelerde, enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir güvenlik ve refah düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı.

Salgın döneminde vatandaşını ölüme terk edenler bugün de hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında aynı çaresizliği yaşıyor.

İstihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımdaki yüksek alım fiyatlarıyla çiftçimizin yanında olduğunu gösterdik. Sabit ücretlilerin refahı için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında yüzde 50 artış yapmıştık. Temmuzda memur ve asgari ücretlilerin maaşlarını yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5500 lira olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum. Sizlerden destek istiyorum.

Bu başarılara en büyük katkıyı sunan şehirlerden biri de Kayseri'dir. Kayseri'de bulunan OSB'lerde 75 bin emekçi kardeşim alın teri döküyor. Buralarda üretilen ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

TAHIL KORİDORU MESAJI

Ukrayna depolarında bekleyen tahılların Karadeniz üzerinden ihraç edilmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız

YALANLA DOLANLA SİYASET YAPMAYIN

Siyaset adı altında bozgunculuk yapanlara sesleniyorum; Yalanla dolanla siyaset yapmayın .