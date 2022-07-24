Başbağlar Katliamı’nın yeni iddianamesinde şok ifadeler

ERZİNCAN'IN Başbağlar köyünde 29 yıl önce 33 sivilin şehit edilmesinde sorumluluğu bulunan ve PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen 21 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Yeni iddianamede Şemdin Sakık'ın da aralarında bulunduğu teröristlerin ifadeleri yer aldı.

Abdullah Öcalan'ın konuşmalarından bu eylemi onayladığını anladığını belirten Sakık, "Zaten Öcalan sık sık 'Ben size silahı savaşmanız için veriyorum' derdi. Dr. Baran'ın ölmesi üzerine Tunceli Bölge Sorumlusu olarak atandım" dedi. Teröristlerden S.Z de, "Olaya İsa kod adlı terörist liderliğinde 30 kişilik grup katıldı. Eylemin yapılmasını "Dr. Baran" kod isimli Müslüm Durgun istedi" dedi.