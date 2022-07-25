Abdülhamid Han gemisi Akdeniz seferine çıkıyor

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



KIBRIS Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü ilk günkü gibi coşkuyla kutlandı.

Aziz Türk milletinin kahraman ordusunun gerçekleştirdiği bu harekatın, Doğu Akdeniz-Ege-Mavi Vatan hamlelerimiz için ne kadar hayati olduğunu yaşadığımız şu günlerde çok daha iyi anlıyoruz.

DERİN ABD'nin, Avrupa'nın ve tetikçiliğini yapan Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'e çökme planlarını, önce kahraman Türk ordusu durdurmuş, yıllar sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Mavi Vatan stratejisi ile emperyalistlerin derin planlarını paçavraya çevirmiştir.

KIBRIS ve Türkiye için canını vermiş aziz şehitlerimizin önünde saygıyla, minnetle eğiliyorum. Hepsi daima kalbimizde yaşayacaktır.

KIBRIS Barış Harekatı yapılmasaydı, Yunanistan Enosis ilan ederek, yıllar önce hile ve desiselerle Girit'i aldığı gibi Kıbrıs'ı da Yunanistan'a ilhak edecekti. Kıbrıs, Avrupa'nın bir garnizon ülkesi olacaktı.



DENİZLERDEKİ TÜRKİYE

BUGÜN, KKTC yeni hedeflere yürüyor. Başkan Erdoğan'ın geçen yıl belirttiği gibi KIBRIS TÜRK DEVLETİ doğuyor.

BUGÜN Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de Türk donanması bayrak dalgalandırıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Türk Deniz Kuvvetleri'ne hedef olarak verdiği, yeni denizaltılar, uçak gemileri, muhripler ardı ardına hizmete giriyor.

SADECE silahlı kuvvetler değil, bugün Başkan Erdoğan ve enerji bakanı olduğu dönemde geleceği çok iyi okuyarak sondaj ve sismik araştırma gemilerini Türkiye'ye kazandıran Berat Albayrak'a ne kadar teşekkür etsek azdır, derin denizlerde Türkiye gerçeği yaşanıyor.



'CASUS BELLİ' KARARI

KIBRIS Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yeni sondaj gemimiz ABDÜLHAMİD HAN, önümüzdeki ay (Ağustos) Akdeniz'de faaliyetlerine başlayacak" dedi. "Her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz'de hakkımızı Türkiye kararlı bir şekilde savunacak" diyen Oktay, önemli noktalara değindi:

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz. Akdeniz'de, Ege'de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin.

Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rumun oyuncağı değildi." BAŞKAN Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Doğu Akdeniz-Ege-Karadeniz'de Mavi Vatan doktrinine uygun hamleleri, Libya Anlaşması, KKTC Askeri Üsler, Ganbot Diplomasisi, Sismik ve Delme Diplomasi çerçevesinde sürdürüyor.

HATIRLAYALIM. Ege Denizi için Türkiye'nin tarihi 'Casus belli' kararı, 31 Mayıs 1995 tarihinde TBMM'de Ege (Adalar) Denizi'nde 6 mil üzerindeki herhangi bir uygulamanın önlenmesi için savaş dahil olmak üzere her türlü yetkiyi hükümete verdi. Yani Yunanistan karasularını değil 12 mile;

6,1 mile dahi çıkarsa "savaş sebebi" sayılacak ve gerekli müdahale yapılacak. TBMM'NİN BU TARİ- Hİ KARARI YÜRÜRLÜKTEDİR. ESKİ

TÜRKİYE yok. Yeni Dünya Düzeni'nde tüm dış saldırılara rağmen doğruları savunan ve hakkını söke söke alan bir TÜRKİYE var. Sanıyorlar ki, içerdeki muhalefetle TÜRKİYE'yi yolundan çevirecekler.



DİĞER GEMİLER DE GÖREVDE

TÜRK sondaj gemileri hareket halinde. Yeni parola: "Şimdi sıra derin denizlerde." Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için hazırlıklar sürüyor. Dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemi bulunuyor. Gemi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında. Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.

Gemide 200 kişilik mürettebatın kalacağı oda bulunuyor. 9 katlı gemide, 1 de helikopter pisti var.

GEMİNİN ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 13 Haziran'da Filyos'ta "Karadeniz Gazı İlk Kaynak ve Boru İndirme" töreninde Abdülhamid Han olarak açıklandı.

Abdülhamid Han ismi ile Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedildi.

Diğer sondaj gemileri de Karadeniz'de görevde. Fatih, sondaj çalışmasına devam ediyor. Kanuni üst tamamlama, Yavuz alt tamamlama işlemini gerçekleştiriyor.

SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı, Doğu Akdeniz-Ege- Karadeniz'de MAVİ VATAN DOKTRİNİNE uygun hamleleri, kararlı bir şekilde sürdürüyor. CASUS BELLİ VE MAVİ VATAN tek bir bütün. Türk Donanması Doğu Akdeniz- Ege-Karadeniz'de bayrak dalgalandırmaktan hiç çekinmeyecektir. NOKTA.