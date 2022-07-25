YAŞ toplantısı Ağustos ayı başında yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının Ağustos ayı başında yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Yüksek Askeri Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

GÜLER'İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI BEKLENİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Başkan Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor.