CHP’li belediyelerin payı yüzde 500 arttı

Türkiye'de CHP yönetiminde bulunan 11 büyükşehir belediye başkanının düzenli olarak toplantı yapıp ortak bildiriler yayınlamasının ardından AK Partili büyükşehir meclis grup başkanvekillerinden de cevap niteliğinde bir ortak açıklama geldi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen grup başkanvekilleri, 11 büyükşehirdeki durum ile ilgili bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen basın açıklamasında hazırlanan ortak metni AK Parti İzmir Grup Başkanvekili Özgür Hızal yaptı.

'HER SEFERİNDE MAZERET'

CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 büyükşehrin her geçen gün geriye gittiğini vurgulayan Hızal, "Seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getiremeyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, her seferinde bu beceriksizliklerini örtecek bir başka mazeret örtüsünün altına saklanmaktadır. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının bir araya gelerek, belediyecilik adına bir tane somut projelerini kamuoyuna duyuramamış olmaları hizmette birlik değil, algı, mazeret ve yalanda birlik motivasyonuyla hareket ettiklerini ortaya koymaktadır" dedi.

'GELİR CİDDİ ORANDA ARTTI'

AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelere ayrılan payın arttığını da vurgulayan Özgür Hızal, "İBB'ye 2020 yılında merkezi idareden ortalama aylık 1,4 Milyar TL gelmişken, 2022 yılının Haziran ayında 7,2 Milyar TL para gönderilmiştir. Yani belediyelerimizin merkezi idareden aldıkları pay, ortalama yüzde 500 artmıştır. Bu durum İzmir, Ankara başta olmak üzere diğer Büyükşehirlerde de böyledir. Bu rakamlar bile tek başına CHP'li Belediye Başkanlarının ardına sığındıkları ve bahane ettikleri 'maliyet artışı' yalanlarını çürütmektedir. Gerçek böyleyken, CHP'li Belediye Başkanları, vatandaşın yükünü almak yerine, ya da bu konudaki çözüm önerilerini sunmak yerine, yapacakları zamların mazeretini bildiri haline getirmektedirler" ifadelerini kullandı.

'YALAN ARTIK BAYATLADI'

Açıklamada İzmir'den örnekler veren AK Partili Özgür Hızal, "3. sınıf belediyecilik anlayışıyla yönetilen İzmir'de, şehrin gerçek ihtiyaç ve beklentilerinden uzak, idari ve mali disiplinden yoksun, liyakat ve ehliyetten nasibini almamış, partizanlığın ve adam kayırmacılığın zirve yaptığı, şeffaflığın olmadığı bir yönetimle karşı karşıyayız. Diğer tüm büyükşehirlerde söyledikleri yalan gibi İzmir halkına da 'engelleniyoruz' yalanı söylenmektedir. Her seferinde temcit pilavı gibi ortaya koydukları "engelleniyoruz" yalanı artık bayatlamıştır. Buca Metrosu'nun onayının alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala bir arpa boyu yol alınmamış olması yönetim beceriksizliğidir. Çiğli tramvayının hükümetimiz tarafından yatırım planlarına alınmış olması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin algısının çöktüğünün ispatıdır. Karabağlar'daki 'Üniversite ve Toplu Konut projesinin CHP'li belediye tarafından yargıya taşınması, CHP'nin genlerinde var olan 'takoz siyasetinin' en önemli göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"IZMİR'İN SORUNLARI ÇOK DAHA DERİNLESMİS"

İZMİR ile diğer 10 büyükşehir belediyesi arasındaki farkın sorulması üzerine Özgür Hızal, "İzmir'deki yerel sorunlar çok daha derinleşmiş. Trafik, altyapı, koku, taşkın problemi gibi aklınıza gelebilecek tüm belediyecilik sorunlarını sıralamanız mümkün. Körfez'de 4'üncü faz ihale için 3 ihaleye çıkıldı ancak yapılamadı. Koku sorununun en büyük nedeni arıtma tesisinin kapasitesinin çok üstünde çalışması. Büyükşehir 9 yıldır ihaleyi yapamaz durumda. Büyükşehir meclisinde bir kredi talepleri oldu, biz bu talebi 6 ay önce onayladık. Körfez'in can çekişmesinin temel nedeni CHP'li belediye başkanları" dedi.

"IZMİR'DE GEÇEN 20 YILDA HİÇBİR SEY DEGISMEMIS"

Toplantının ardından İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da soruları cevapladı. İzmir'e en son gelişinden bu yana nasıl bir değişiklik gördüğü yönündeki soruya yanıt veren Göksu, "İzmir'e 20 yıl önce gelmiştim. 20 yıl sonra geldim, değişen bir şey yok" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR