Başkan Erdoğan Rusya yolcusu

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş ve sonrasında çıkan krizde aktif bir rol oynayarak tün dünyanın takdirini toplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tahran'da kritik zirvede Rus lider Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, bu kez Rusya'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın 5 Ağustos tarihinde Rusya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın, Rusya'nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geleceği öğrenildi.

İHA'LARA RUSYA VE BAE TALEBİ

ÖTE yandan, önceki gün yapılan AK Parti MYK toplantısında partinin kuruluş yıldönümü etkinleri masaya yatırılırken, gündemdeki konular da konuşuldu. Toplantıda partinin 4 Ağustos'taki kuruluş yıldönümü için hazırlanan kısa film gösterildi. Filmde yer alan savunma sanayi yatırımları ve yerli ürünlere işaret eden Başkan Erdoğan, kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaşıldığının altını çizerek, İHA ve SİHA'lara dünyadan talep yağdığını söyledi. Rusya Başkanı Putin ile gerçekleştirdikleri son görüşmede bu konunun da gündeme geldiğine dikkat çeken Erdoğan, "Sayın Putin, bize BAYKAR'la birlikte çalışma önerisinde bulundu. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden oraya BAYKAR'ın bir fabrika kurması teklifi geldi. Bütün bunlar Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı gösteriyor" dedi.

4 BÜYÜKELÇİDEN GÜVEN MEKTUBU

BAŞKAN Erdoğan, dün 4 büyükelçiyi Külliye'de kabul etti. İlk olarak Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski güven mektubunu takdim etti. Ardından sırasıyla Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi'nin güven mektubu takdim töreni yapıldı.

BAZI büyükelçiler, törene eşleri ya da aileleriyle birlikte katıldı.