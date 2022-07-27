İran’dan Türkiye’ye sızan 2 terörist etkisiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye sızan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu paylaşımında, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist; Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda Kahraman Jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz: Teslim olun, yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı.

PENÇE-KİLİT'TE 4 TERÖRİST

ÖTE yandan Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe- Kilit Operasyonu da başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.