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Haberler Gündem İran’dan Türkiye’ye sızan 2 terörist etkisiz

İran’dan Türkiye’ye sızan 2 terörist etkisiz

27.7.2022

İran’dan Türkiye’ye sızan 2 terörist etkisiz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye sızan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Soylu paylaşımında, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist; Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda Kahraman Jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz: Teslim olun, yoksa bu topraklar sizin için ölümdür" ifadelerini kullandı.

PENÇE-KİLİT'TE 4 TERÖRİST
ÖTE yandan Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe- Kilit Operasyonu da başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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