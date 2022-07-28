Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin araziye döşediği EYP'nin patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek (21) şehit oldu. Acı haber, Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyünde oturan ailesine verildi. 4 çocuğundan en küçüğü olan Cüneyt Taşyürek'in acı haberini alan baba Basri (60) ve anne Ayşe Dudu (58) büyük üzüntü yaşadı. 9 Aralık 2021'de göreve başlayan Şehit Taşyürek'in cenazesi, Hakkari'den askeri törenle gönderildiği memleketinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

FIRAT KALKANI'NDA 2 ŞEHİT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde de bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu (28) ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın (24) hastanede şehit olduğunu açıkladı. Şehit 2 asker için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından uğurlanan şehit Yoğurtçu'nun naaşı Ankara'da, şehit Otal'ın naaşı ise Kırıkkale'de toprağa verildi.

YOĞUN CEZALANDIRMA ATIŞI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi. Öte yandan, Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

'ŞEHİT OLMUŞ BENİM KINALI KUZUM'

ŞEHİT Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu'nun babası Şahin Yoğurtçu'nun şehitler için bestelediği türkü, acı haberin ardından sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Oğlu şehit düşmeden 11 gün önce paylaştığı ve "Şehit olmuş benim kınalı kuzum" sözlerine yer verdiği türkü yürekleri dağladı.

6 SAAT ÖNCE EŞİNİ ARAMIŞ

Yaklaşık 5 yıldır bu görevi yürüten Yoğurtçu'nun şehit olmadan yaklaşık 6 saat önce eşi Duygu Yoğurtçu ile görüştüğü ve oğlu Yağız Efe Yoğurtçu'yu özlediği için 3 gün sonra Ankara'ya izne geleceğini söylediği belirtildi. Şehidin akrabası Mahir Yılmaz da, "Asker olmayı hep istiyordu. Hatta bir gün 'Belki ben de şehit olurum' demişti. Hatta kızmıştım, 'ağzını hayra aç' demiştim" ifadelerini kullandı.