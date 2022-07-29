Konak Belediye Başkanı Batur’dan dobra dobra açıklamalar: CHP’li belediyelere müfettiş baskısı yok

Türkiye genelinde hizmet üretmek yerine asılsız bahaneler üreten CHP'li belediyelerin ve parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek çürütülüyor. Belediyelerin yeterli payı alamadığı yalanını AK Partili Belediye Meclis Grup Başkanvekilleri çürütürken, bu kez de Konak Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Abdül Batur itiraf gibi açıklamalar yaptı.



'BİZ ŞU ANA KADAR GÖRMEDİK'

Bir televizyon programında konuşan Batur, "CHP'li belediyelerde sürekli bir denetim ve müfettiş şeyi gündeme geliyor. Genel itibariyle bakıldığında ne düşünüyorsunuz? Bir baskı, engellenme gibi bir şey var mı?" sorusuna, "İzmir'deki belediyelerde 2012'den beri rutin olarak yapılan denetimler yapılmadı. Buna özel bir anlam yüklemeye gerek yok. Zaten her belediyede ikişer müfettiş var. AK Partili belediyede de var, bizde de var. Bu gelen müfettişlerimiz sadece belediyelere değil valiliği, kaymakamlıkları, birlikleri ve Emniyet Müdürlüğü'nü de denetimden geçirecek. Bu rutin bir çalışma. İçişleri Bakanlığı'na yapılan şikayetlerle ilgili de müfettişler geliyor. Ama bu şu anda bir müfettiş yığılması var, her tarafta baskı var diye bir şey yok. Mesela 2012'den 2019'a kadar Narlıdere Belediye Başkanı bendim. O dönem de araştırılıyor. Bir de ayrıca denetimler var. Biz şu ana kadar müfettiş baskısı görmedik" yanıtını verdi.



"MENDERES'TE SÖZE GEREK YOK"

CHP'de başta İzmir Milletvekili Murat Bakan olmak üzere rüşvet suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'la ilgili "aklama" maksatlı açıklamalar yapılırken Batur'dan bu konuda da çarpıcı bir değerlendirme geldi. Batur, "Menderes Belediyesi, hukuk nezdinde incelemesi yapılan bir belediye oldu. Yargı bunun kararını verecektir. Yargılama bitene kadar söz söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU İDDİA ETMİŞTİ

VAN'DA Mayıs ayı sonunda gerçekleşen CHP'li belediye başkanları çalıştayında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partilerine bağlı belediyelere gönderilen müfettişlerle nefes aldırılmadığı iddiasını ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu "Çanakkale Merkez Belediyemiz 2019'dan bu yana 78 kez denetlenmiş. Bursa Mudanya 35, İzmir Çeşme Belediyesi tam 42 kez. Yani belediye başkanını nefes alamaz hale getiriyorlar. İzmir Büyükşehir 14 kez denetlenmiş" diye konuşmuştu. Abdül Batur'un son açıklamaları ise, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini doğru olmadığının bizzat bir CHP'li tarafından ifadesi oldu.

ERHAN GÜLENÇ