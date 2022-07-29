Sözde konsey üyesi Irak’ta öldürüldü

TERÖRLE mücadelede sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

1991'DEN BERİ ÖRGÜTTEYDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi. MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.

HDP VAN ESKİ MİLLETVEKİLİ TUĞBA HEZER ÖZTÜRK'ÜN ABLASI

TERÖRİST Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MERSİN'DE HDP İL BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNE TERÖR GÖZALTISI

MERSİN'DE İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

YPG ve MKP'yi destekleyici paylaşımların da yapıldığı saptanan çalışmalarda, zanlıların kimlikleri tespit edildi. Ayrıca, PKK'nın talimatıyla kullanılan molotofkokteyli malzemelerinin üzerinde parmak izi bulunan bazı şüphelilerin de belirlendiği çalışmalarda, örgüt mensuplarına ait silah, el bombası ve patlayıcılarıyla çekilen fotoğrafların da sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıkarıldı.

TERÖR PROPAGANDASI

HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesi'nin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in, terör örgütü propagandası yaptıkları da tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda HDP İl Başkanı Kuş ve HDP'li Meclis üyeleri Baran, Tanrıverdi, Aslan ve Bitkin'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.