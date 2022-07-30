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Başkan Erdoğan fındık bahçesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti.

İHA

30.07.2022, 17:48 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022, 18:39

Başkan Erdoğan fındık bahçesinde
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu-Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi. Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı.

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