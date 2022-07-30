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Haberler Gündem Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına: “Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz!”

Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına: “Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz!”

30.7.2022

Çavuşoğlu’ndan Alman mevkidaşına: “Kavala’yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz!”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya'nın Yunanistan, Osman Kavala ve mültecilerle ilgili tutumunu eleştirdi. Çavuşoğlu, "Almanya dahil üçüncü ülkelerin, provokasyonlara, özellikle de Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin propagandasına alet olmaması gerekiyor" dedi. Yunanistan'ın Türk azınlıklarla ilgili kararları uygulamadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bu kadar karar uygulanmazken, niye Osman Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz" diye konuştu.

ULUSLARARASI BİR SORUN
Yunanistan'ın adaları silahlandırmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan AB ülkesi diye sahip çıkmak doğru bir şey değil" ifadesini kullandı. Göçmen ölümlerine de işaret eden Çavuşoğlu, "Yunanistan, iyi propaganda yapar. Geri itmeler kabul edilir değil. İnsanlar ölüme terk ediliyor. Göçmen konusu uluslararası bir sorundur. Artarak devam edeceğini de düşünüyoruz. Bu konunun ciddi şekilde ele alınması gerekiyor" dedi.

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