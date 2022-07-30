Erdoğan’dan veda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden aile dostu Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün'ün (56), Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenazesine katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı camiye gelen Erdoğan, acılı aileye taziye dileklerini iletti. Ardından camiye giren Erdoğan, hayatını kaybeden Füzün için cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okudu.





'UZUN BİR KARDEŞLİK'

Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, "Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Bugünlere geldik. Şimdi de tabi ayrı bir duamız var. Hakan kardeşimizin niyetlerine biz şahidiz. Sizler de şehadette bulununuz. Bugüne kadar hayırlarıyla ilgili Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu. Aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban Bayramlarında beni arayarak 'İlla başkanım bana vekalet vereceksin, sizin için de kurban keseceğim' derdi. 'Hakan ben kestim' dediğimde, 'Yok ben ayrıca keseceğim' derdi. Eğer hacdaysa orada, buradaysa burada keserdi. Son Kurban Bayramında da aynısını yaptı. Son görüşmemizi de bu şekilde gerçekleştirdik. Bu cami vakfiyesinde de aynı kararlılıkla Hakan kardeşimizin görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır" dedi. Konuşmasının ardından Hakan Füzün için helallik isteyen Erdoğan, Füzün ailesinin yanına giderek ayrıca başsağlığı diledi ve bir süre cami cemaatiyle de sohbet etti. Başkan Erdoğan, törenin ardından Manisa'dan ayrıldı.