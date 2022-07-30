  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem MEB duyurdu: Okullar 12 Eylül’de açılıyor

MEB duyurdu: Okullar 12 Eylül’de açılıyor

30.7.2022

MEB duyurdu: Okullar 12 Eylül’de açılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre, öğretmenler mesleki çalışmalarını, 1 Eylül 2022 Perşembe gününden itibaren gerçekleştirecek. Okullarda birinci dönem ise 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecek. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 5 Eylül-9 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili ise 14-18 Kasım tarihleri arasından gerçekleşecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA