MEB duyurdu: Okullar 12 Eylül’de açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre, öğretmenler mesleki çalışmalarını, 1 Eylül 2022 Perşembe gününden itibaren gerçekleştirecek. Okullarda birinci dönem ise 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü sona erecek. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 5 Eylül-9 Eylül 2022 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Birinci dönem ara tatili ise 14-18 Kasım tarihleri arasından gerçekleşecek.

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