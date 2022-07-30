Özgecan tedavi için destek bekliyor

İstanbul'da yaşayan Tutuş ailesinin 10 aylık bebekleri Özgecan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele ediyor. Küçük Özgecan'ın 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi ücretini karşılayabilmek için İstanbul Valiliği onaylı bağış kampanyası başlatan baba Serkan Tutuş, "Özgecan'ın durumu çok kritik. Gün geçtikçe nefes alması da zorlaşıyor. Tedavi masrafları için bağış kampanyası başlattık ama Özgecan'ın bir an önce tedavi olması gerekiyor. Belli bir kilo ve yaşın üzerindeki çocuklar tedavi programına alınmıyor. Özgecan'ın da çok uzun bir zamanı kalmadı. Tedavisi için İstanbul Valiliği tarafından onaylanan TR35 0001 0021 9268 3859 9050 01 numaralı bağış hesabına katkıda bulunarak Özgecan'ın tedavi olmasına destek olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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