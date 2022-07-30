  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Özgecan tedavi için destek bekliyor

Özgecan tedavi için destek bekliyor

30.7.2022

Özgecan tedavi için destek bekliyor
İstanbul'da yaşayan Tutuş ailesinin 10 aylık bebekleri Özgecan, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığı ile mücadele ediyor. Küçük Özgecan'ın 1 milyon 800 bin dolarlık tedavi ücretini karşılayabilmek için İstanbul Valiliği onaylı bağış kampanyası başlatan baba Serkan Tutuş, "Özgecan'ın durumu çok kritik. Gün geçtikçe nefes alması da zorlaşıyor. Tedavi masrafları için bağış kampanyası başlattık ama Özgecan'ın bir an önce tedavi olması gerekiyor. Belli bir kilo ve yaşın üzerindeki çocuklar tedavi programına alınmıyor. Özgecan'ın da çok uzun bir zamanı kalmadı. Tedavisi için İstanbul Valiliği tarafından onaylanan TR35 0001 0021 9268 3859 9050 01 numaralı bağış hesabına katkıda bulunarak Özgecan'ın tedavi olmasına destek olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA