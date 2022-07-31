20 yılda asırlık işler yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törende Ordululara seslenen Başkan Erdoğan, çeşitli açıklamalarda bulundu. "Geleceğimizi ipotek altına aldılar ancak bugün tüm dünya krizin pençesindeyken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz" diyen Erdoğan, "Elbette bizim de sıkıntılarımız var ancak biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Yıllarca bu ülkeyi, milli iradeyi yok sayarak, darbelerle demokrasimizi yaralayarak, yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek engellediler" diye konuştu.

'TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK'

CHP'nin karneyle benzin dağıtılan, ekmek dağıtılan dönemleri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bizim iktidarımızda hamd olsun böyle şeyler yok. Terörün belini kırdık. Artık terör diye bir bela yok. Büyük davanın son temsilcisi olarak bundan 21 yıl önce sizlerin

huzuruna geldik. Gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Karşımdaki bu gençler 20 yaş ve altı. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçilme yaşıydı. Biz bunu 18'e indirdik. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren iktidar AK Parti olmuştur. Bu ülkenin eğitim altyapısını, sağlık sistemini, yoldan havalimanına, konuttan baraja temel ihtiyaçlarını 20 yılda yapmak mümkünmüş" dedi.

YEPYENİ BİR GELECEK VAR

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık bu ülkeyi de, bu milleti de 20 yıl öncesine geri götürmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye üzerine hesapları olanların, hangi hesaplar içerisinde olduklarını biliyoruz. Her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık. Şimdi önümüzde 2023 var. Hedeflerimize ulaşarak ve kazanımlarımızdan taviz vermeyerek atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya ve yepyeni bir gelecek olduğunu göreceğiz."

'BAY KEMAL DE BUNU KABUL ETTİ'

ERDOĞAN, "Karşımda bir pankart var. 'Fındık dalda tekleme, Altılı masa Ordu'dan oy bekleme.' Benim Ordu'm böyle işte. Haddini bildirir. Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar. Bunlar elit görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Bu zata zaman zaman Bay Kemal diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Ama seçimden sonra buna 'Emekli CHP Genel Müdürü'nü de eklemesi gerekiyor. Yıllardır kendisine, yalan siyasetini bırak dedik ama dinletemedik" dedi.

FINDIK FİYATI 54 LİRA OLDU

BAŞKAN Erdoğan açılışta, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, "Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır" dedi.

'YÜREKSİZ ÇIKTILAR'

BAŞKAN Erdoğan, "Bunların milletin değerleri, sıkıntıları ilgili bir dertleri yok. Sıkıntıya düştüklerinde bir köşeye çekilip kahvesini yudumladıklarını 15 Temmuz'da gördük. Bu kadar yüreksiz çıkmaları bize dokundu" diye konuştu