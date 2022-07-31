Eren Abluka-27 operasyonu Siirt ve Şırnak’ta başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak ve Siirt'te bin 377 personelin katılımıyla "Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. Operasyonun ilk gününde, Şırnak Bestler Dereler bölgesi ile Siirt Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde kapsamında tespit edilen 8 mağara, 18 sığınak ve barınakta, 7 jeneratör, anti personel roketatar mühimmatı, 51 buçuk metre elektrik kablosu, EYP düzenekli büyük tüp, basma düzenekli EYP, 4 mevzi ve 1 tuzaklanmış mevzi, 4 adet büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.

İKİ OPERASYON BÖLGESİNDE 18 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Barış Pınarı Bölgesi'nde 13 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.