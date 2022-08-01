Kabinenin gündemi ekonomi ve dar gelirliler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Masada dar gelirlere yönelik destek paketi en ön sırada yer alacak. Kabine toplantısında ana gündem dar gelirlilere sosyal konut müjdesi de var.



KART BORCU İÇİN DÜZENLEME

Kabine'de dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendiriyor. Takibe düşen kart borcu için ise konuşulan 3 formül ise şöyle: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarını Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Konut sorununa yönelik projeler ile şehit ailesi ve gazilere de ayrılacak kontenjan konusu da masaya yatırılacak. Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de konuşulacağı öğrenildi.

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