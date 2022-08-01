Tahıl sevkiyatında ilk gemi bugün yola çıkabilir

Dünya genelinde krize yol açan tahıl sevkiyatında Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalar, amacına ulaşıyor. Türkiye'nin girişimleri sonucu Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması imzalanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, ilk tahıl gemisinin bugün yola çıkabileceğini açıkladı.



AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Gemilerin Odessa Limanı'ndan çıkması için belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Kalın, "Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk geminin yarın (bugün) sabah yola çıkma ihtimali yüksek görünüyor" açıklamasında bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetlerle ilgili son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, Bakanlar tarafından, teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içinde çalışmasından duyulan memnuniyet vurgulandı.

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