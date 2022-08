Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, dün Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. 2,5 saat süren toplantının ardından Erdoğan basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında tahıl koridorunun önemine değinen Erdoğan, "Her ne kadar muhalefet idrak edemese de ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma önemli diplomatik başarıdır" dedi.

'TERCİH İSTİHDAMDAN YANA'

Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin son 20 yılda kat ettiği mesafeden de bahseden Başkan Erdoğan, "Son 20 yılda ülkemizin demokrasisini vesayetin cenderesinden çıkardık, temel hizmetlere yönelik alt yapımızı, adaletten emniyete, sanayiden spora kadar her alanda tamamlayarak ayağımızda geri kalmışlık prangasını attık. Her alanda hedeflerimizi büyüttük. Bugüne kadar her başarımızı, sabra, azme borçluyuz. Ülkemize yapılan iç ve dış dayatmaları reddediyoruz. Yaşı 35-40'ın üzerinde olan her bir vatandaşımız filmi geriye sardığında hayatlarındaki etkiyi görecektir. Ülke olarak pek çok alanda verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelemizin ekonomideki yol ayrımında hükümet olarak tercihte bulunduk. Tercihimizi istihdamdan yana kullandık. Üreterek büyüdük ve ihracatımızı 250 milyar dolar sınıra getirdik. Dünyada istihdam azalırken biz 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. geçtiğimiz günlerde IMF dünyanın büyüme rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme oranını yukarı doğru güncellemiştir. 2022'de vatandaşı enflasyona karşı korumak için vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar TL'yi bulacaktır" diye konuştu.

'TARİHTEKİ EN BÜYÜK HAMLE'

Başkan Erdoğan ardından çok yakında hayata geçirilecek ve milyonların beklediği konut projesine değindi. Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak. İlk kez ev sahibi olacakların sabırsızlıkla beklediği projenin hazırlıkları bitmek üzere. Detayları çok yakında açıklayacağız" diye konuştu. Bir müjde de gençlere veren Erdoğan, gençlerin yurt içinde rahatça tatil yapabilmeleri için hayata geçirilen öğrenci yurtlarında ücretsiz konaklama hizmetinde yaş sınırının da 30'a çıkarıldığını duyurdu.

37 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİ HEDEFİ

TÜRKİYE'NİN hedefleriyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, turizm konusunda da sevindirici gelişmeyi paylaştı. Erdoğan, "Yılın ilk yarısındaki gelişmeler 2022'yi 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle hedeflerimizin üzerinde bir seviyede kapatacağımıza işaret ediyor" diye konuştu.