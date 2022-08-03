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KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara’da iki adrese baskın yapıldı.

AA

03.08.2022, 21:24 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022, 21:33

KPSS soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme

2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konunun incelenmesi için dün DDK'ye talimat vermişti.

Talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.

Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

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