KPSS’de sızıntı iddiası araştırılıyor

KPSS sınavıyla ilgili kopya soru iddialarının ardından Başkan Erdoğan'ın da talimatıyla hemen harekete geçildi. Bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun yanıt seçenekleriyle birlikte aynısının KPSS sınavında çıktığı iddiaları üzerine başlatılan incelemenin ardından Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, ilk izlenimlerinde problemli bir durum gördüklerini söyledi.

VERİ TABANI İNCELENECEK

Arıncı, hızlıca soruşturmanın tamamlanacağı ve tablonun kısa zamanda netleşeceği mesajını verdi. Öğrenilen bilgilere göre DDK en geç 1 ay içerisinde tabloyu netleştirecek. İnceleme işlemleri hızlı bir şekilde yürütülürken, oluşturulan ekiplerden biri ÖSYM'ye, diğer ekip söz konusu yayınevine gidecek. Soruları hazırlayan kişilerin araştırılma ve ifadelerine başvurma sürecinin de başlatıldığı ifade edildi. Söz konusu yayınevinin ÖSYM ile ilişki boyutunun da mercek altına alındığı öğrenildi. Devam etmekte olan KPSS alan sınavlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunun yakın zamanda karara bağlanması bekleniyor. Öte yandan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün de Başkan Erdoğan'ın imzaladığı kararla görevden alındı.