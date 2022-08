O il için deprem uyarısı verildi: 7 ve üzeri şiddetinde olacak!

HER AN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR

Sütçü İmam Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi Müdürü Dr. Alican Kop, depremlerin Doğu Anadolu Fay Hattı'nın Gölbaşı-Türkoğlu segmentinde münferit olarak meydana geldiğini söyledi. İlk depremden sonra yaşanan diğer depremlerin oluşmasının normal olduğunu kaydeden Kop, bunların bir süre sonra hem büyülükleri hem de sıklıkları azalarak sönümleneceğini söyledi. Bu nedenle vatandaşların bu artçı depremlerden korkmaması gerektiğini aktaran Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop, "Bu normal bir süreç, hatta bu 3- 4 ay kadar sürebilir. Ama olduğu yer çok önemli, Gölbaşı-Türkoğlu segmenti. Bu segment, Kahramanmaraş'ın en büyük deprem kaynağı, çünkü bu segment 509 yıldır deprem üretmemiş bir segment. Biz yıllardır söylüyoruz ve birçok yer bilimci de bu segmenti Türkiye'deki en önemli sismik boşluklardan biri olarak tanımlıyordu. 1114 ve 1513 yıllarında deprem üretmiş bu segmentin 1513'ten beri deprem üretmediğini biliyoruz. Dolayısıyla da bu deprem olmadan önce de söylüyorduk bu segment üzerinde her an 7 ve civarında deprem olma olasılığı var. Bu deprem, onu tetikleyen veya onun öncüsü şeklinde yorumlanacak bir deprem değil ama o segment üzerinde he an her saniye 7 civarında deprem olma olasılığı zaten vardı ve bugün de maalesef o olasılık devam ediyor" diye konuştu.