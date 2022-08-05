Dünyanın nefesini tuttuğu Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in daveti üzerine gittiği Soçi'deki kritik zirve sona erdi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler 4 saat sürdü. Görüşme öncesi iki lider başta Suriye'nin kuzeyine olası operasyon olmak üzere tahıl koridoru, Ukrayna savaşı gibi konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, 'Avrupa Erdoğan'a minnettar olmalı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 'Heyetlerimizin yaptığı görüşmeler olumlu geçti Siyasi ve ticari konular tümüyle ele alındı. Bu görüşmelere nokta koymamız Türkiye-Rusya ilişkilerini ileri bir noktaya taşıyacaktır' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ilişkin "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." ifadelerini kulandı. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Başkan Erdoğan, Putin'e teşekkür ederek Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyetini ifade etti.

Her iki ülke heyetinin Türkiye'de yaptığı görüşmelerin de verimli geçtiğini bildiren Erdoğan, "Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konuları ele aldılar ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide gerek Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN, KONUŞMASINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:

SURİYE MESAJI: BÖLGEYE RAHATLAMA GETİRECEK

"Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir.

"AKKUYU'NUN BELİRLENEN ZAMANDA BİTİRİLMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek, karara bağlanmamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum."

PUTİN: AVRUPA, TÜRKİYE'YE MİNNETTAR OLMALIDIR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bugünkü Soçi toplantısından önce ekonomik konulardan sorumlu Rus kurum ve kuruluşlarımız davetiniz üzerine Türkiye'ye geldi. İkili işbirliğimizin tüm önemli kilit boyutlarını Türkiye'deki bu görüşmelerde ele aldılar. Görüşülmesi gereken birçok konu var. Ticaret hacmimiz bu yıl yüzde 70 oranında arttı. Hatta yılın ilk çeyreğinde 2 misli artmış bulunuyor. Bizim gerçekleştirdiğimiz birçok stratejik proje de var örneğin Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Enerji sektöründe de birtakım projelerimiz var. Türk akımı proje hattını tamamladık. Rus gazını Avrupa'ya sevk edebileceğimiz önemli boru hatlarından biri haline geldi. Türk akımı eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Türkiye sadece doğalgaz sevk etmiyor, Avrupa'daki tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa'daki tüketiciler, Rus gazını Türkiye'den alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalılar. Türkiye'ye sıkıntı çekmeden petrol, kömür ve doğalgaz ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜM BUNLAR SİZİN KİŞİSEL KATKILARINIZ SAYESİNDE MÜMKÜN OLDU"



Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına değinen Putin, "BM ve Türkiye aracılığıyla Ukrayna tahıllarının Karadeniz limanlarından sevkiyatını başlatma konusunda başarılar elde edildi. Burada alınan tedbirler için de size teşekkür etmek istiyorum. Rus gıda ürünleri ve Rus gübresi bu şekilde dünyaya açılmış oldu. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu çok hassas bir mesele. Gıda krizi nedeniyle ciddi problemlerle karşı karşıya gelebilirler. Bütün bu ülkeler aldığınız kararları önemsiyorlar. Tüm bunlar sizin kişisel katkılarınız sayesinde mümkün oldu. Umarım bugün ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ile ilgili mutabakat zaptını imzalayabileceğiz. Bu, heyetlerin Türkiye'de sağladığı uzlaşılar sayesinde oldu. Suriye krizi de başta olmak üzere, bölgedeki güvenlik konularını da ele alma şansı bulacağız. Türkiye ve Rusya oradaki durumu normalleştirmek için ciddi katkılar sağlıyor" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.