Orgeneral Güler 1 yıl daha görevde

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Şurada, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

FEVZİ ÇAKMAK'TAN SONRA BİR İLK OLDU

YAŞAR Güler, görev süresinin uzatılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak'ın ardından 67 yaşından sonra görev yapan ilk genelkurmay başkanı oldu. Güler, aynı zamanda 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim de oldu.

TATLIOĞLU VE GÜLAN GELDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi 1 sene uzatıldı. 38 general ve amiral ise emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Başkan Erdoğan ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

FETÖ'CÜLER KUMPAS KURMUŞTU

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığına getirilen Ercüment Tatlıoğlu, "Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği" doktorasını İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. Askeri casusluk ve şantaj davasında yargılanan Tatlıoğlu, 2016 yılında beraat etti. Daha sonra davaya bakan hakimler ve savcılar FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edildi ve kumpas kurmaktan hapis cezası almıştı.

2003'TE UÇAK KAZASINDAN SAĞ ÇIKTI

HASAN Küçükakyüz'ün yerine Türk Hava Kuvvetleri komutanlığına Atilla Gülan getirildi. 2013'te orgeneralliğe terfi eden Gülan, bugüne kadar çeşitli kademelerde komutanlık yaptı. 2003 yılında 5. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı iken bindiği F-16 hızla irtifa kaybetmiş ve bunun üzerine Gülan, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle uçaktan atlamıştı. Uçak birkaç saniye sonra araziye çakılırken, Gülan ise bu kazayı ufak çiziklerle atlatmıştı.